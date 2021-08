Wolfsberger krachte auf der A2 in Rumänin

Am Donnerstag gegen 17.40 Uhr lenkte ein 44-jähriger Mann aus Wolfsberg seinen Pkw auf der A2 Südautobahn auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Italien. Zur gleichen Zeit lenkte vor ihm eine 24-jährige Frau aus Rumänien ihr Auto auf dem ersten Fahrstreifen in die gleiche Richtung.