Auch in Kärnten wächst die Sorge vor Asyl-Ansturm

Milizsoldaten gesucht

In Kärnten wird die Polizei im Grenzeinsatz nach wie vor von 175 Soldaten unterstützt. „Während unsere Truppen an der Grenze zu Italien die Covid-Kontrollen für die Gesundheitsbehörde durchführen, werden in den Gebieten vor Slowenien auch Grenzpatrouillen organisiert“, sagt Oberst Ralf Gigacher. Für das vierte Quartal werden übrigens noch Milizsoldaten für den sicherheitspolizeilichen Einsatz an der Grenze gesucht.