„Call of Duty Warzone“ geht in die fünfte Season

Activision Blizzard geht mit „Call of Duty: Warzone“ und „Black Ops: Cold War“ am 13. August in eine neue Season und hat einen packenden Trailer dazu veröffentlicht. Darin geht es um den Machtkampf im Kalten Krieg und eine mysteriöse neue Kämpferin namens Kitsune. Gut möglich, dass Activision zum Release der fünften Season auch gleich enthüllt, wie es mit „Call of Duty“ heuer weiter geht. Gerüchteweise soll der nächste Ableger „Vanguard“ heißen und im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein.