Asfinag verstärkt Kampf gegen Autobahn-Plastik

Trotz Lockdown mit weniger Verkehr ist die Welle an Plastikflut an unseren Autobahnen ungebrochen. Denn entlang des gesamten Netzes (Rastplätze und Raststätten inklusive) wurden 2020 mehr als 7731 Tonnen Müll mehr oder weniger achtlos entsorgt. Die Asfinag will und muss jetzt verstärkt entgegensteuern.