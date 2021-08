Spielberg: Talente-Gala im Sog der Helden

Nach der Premiere des „Motorrad Grand Prix der Steiermark“ im Vorjahr geht’s morgen los mit dem zweiten MotoGP-Doppel auf dem Red Bull Ring. Wochenendticket-Besitzer starten bereits am Donnerstag mit DJs in der „Spielberg MotoGP Bike City“ und der Pit Lane Tour mit Einblicken in die Boxen der Zweirad-Stars! An beiden Rennwochenenden zeigen die Red Bull Freestyle Motocross Artisten vor der Red Bull Tribüne spektakuläre Einlagen. Weitere Motorrad-Stuntshows in der „Spielberg MotoGP Bike City“ und auf der österreichischen Rennstrecke sowie die Flying Bulls sorgen für Action am Boden und in der Luft.