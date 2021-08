Dieses Fußball-Stadion ist der Instagram-Primus

Um eine aussagekräftige Vorauswahl zu treffen, hat die Plattform fünf Artikel untersucht, die die besten Fußballstadien der Welt ranken. Kam ein Stadion in diesen fünf Artikel mindestens dreimal vor, wurde es in die Liste aufgenommen. Und die in dieser Liste aufscheinenden Stadien wurden schließlich hinsichtlich ihrer „Hashtag-Produktionen“ abgeklopft. Heißt: Rein theoretisch, wenn auch sehr unwahrscheinlich, könnte eine irgendwo auf dieser Welt eine Fußballstätte existieren, die alle Insta-Hashtag-Rekorde sprengt, es aber nicht in diese Liste geschafft hat.