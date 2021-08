Vier neue Sprengstoff-Spürnasen für Wien

Der Terroranschlag in Wien hat einmal mehr gezeigt, dass Polizeihunde unverzichtbar sind. Der erste Polizist in der Wohnung des Attentäters war ein Diensthund. Jetzt wurden vier neue Super-Spürnasen in Wien übergeben. „Es ist ein Gebot der Stunde, die Spezialeinheit weiter auszubauen“, kommentierte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) den Dienstantritt der Hunde. Sie sollen beim Aufspüren von Sprengmitteln helfen und auch bei Routine-Kontrollen am Flughafen eingesetzt werden.