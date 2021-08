Vier Männer fielen über Österreicherin (20) her

Österrreicher lag nach Messerstecherei in Kroatien im künstlichen Tiefschlaf

In Kroatien lag mit Montag indessen ein Österreicher nach einer Messerstecherei im künstlichen Tiefschlaf: Dem 20-Jährigen soll auf einer Party die Aufputschdroge Amphetamin ins Glas geleert worden sein. Was dann genau passierte, ist noch unklar. Zuerst hatte es geheißen, der 20-Jährige wäre von einem Kontrahenten verletzt worden und dieser wäre in U-Haft. Laut letzten Informationen habe sich der 20-Jährige aber selbst schwer verletzt, nachdem er auf einen anderen Oberösterreicher im Drogenrausch losgegangen sein soll.