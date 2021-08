„Teatro“-Wirt beschwert sich über Razzia

Seine Forderung geht auch ganz klar in Richtung Wirtschaftskammer und Standesvertretung der Gastronomie: „Deren Schweigen zu diesen Skandalen ist ja fast schon ohrenbetäubend!“, beklagt sich der Gastwirt, der das „Teatro“ seit mittlerweile 25 Jahren betreibt: In 25 Jahren Selbständigkeit habe ich viel erlebt - so etwas aber noch nie!