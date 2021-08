Landau: „Wir müssen die Erde mit viel Mut retten“

Fluten in Österreich, Tornados an unserer Grenze, verheerende Waldbrände in Italien, Temperaturrekorde in Kanada - die Klimakrise ruft jetzt auch Caritas-Chef Michael Landau auf den Plan. Mit mahnenden Worten fordert er in einer Sonntags-Ökopredigt: „Wir müssen jetzt mutig handeln. Morgen ist es zu spät.“