Bayern atmen auf: Das EM-Trio ist wieder da!

Aufatmen bei Bayerns neuem Trainer Julian Nagelsmann: Als letzte Leistungsträger stiegen die EM-Fahrer Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich am Sonntag mit individuellen Leistungstests in die Saison-Vorbereitung ein. Angesichts von nur einem Remis in vier Vorbereitungsspielen eine dringend notwendige Verstärkung.