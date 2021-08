Falsche Kennzeichen, Unfall, Alkohol: Lenker türmt

Ein 19-jähriger Autolenker in Graz hatte in der Nacht auf Sonntag gleich mehrere Gründe, vor der Polizei zu flüchten. Der Verdächtige hatte die Kennzeichen seines Vaters auf sein Auto montiert, war offenkundig alkoholisiert und so in ein parkendes Auto gekracht, das mehrere Meter weit weg geschleudert wurde. Nach dem Unfall versuchte er zu flüchten, wurde aber von der Polizei gefasst. Bei der Festnahme sei er laut Polizei leicht verletzt worden.