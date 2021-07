E-Scooter-Fahrer stürzt bei Crash in Donaukanal

Ein 74-Jähriger, der Freitagabend am Treppelweg der Oberen Donaustraße in Wien-Leopoldstadt mit einem E-Scooter unterwegs war, kollidierte mit einem 16-jährigen Fußgänger. Bei dem Crash stürzte der Pensionist in den Donaukanal und zog sich schwere Verletzungen zu. Laut Polizei dürfte sein Gefährt „aufgemotzt“ gewesen sein, er war dadurch schneller unterwegs als erlaubt.