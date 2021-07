Hendl-König setzt jetzt auf Bohnen

Wen es schon immer interessiert hat, wie der Kaffee in die Form gebracht wird, die dann letztlich in die Kaffeemaschinen oder Kapseln gefüllt wird, dem sei der 1. Oktober ans Herz gelegt. Das ist der internationale Tag des Kaffees, und an diesem sind die Türen der neuen Rösterei für alle Kaffeeliebhaber geöffnet. Bereits am 10. August, wenn die Rösterei in Betrieb gehen wird, startet ein Gewinnspiel, bei dem man eine „Ella“-Vespa abstauben kann.