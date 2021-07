Exklusiv-Meeting mit Papst Franziskus im Vatikan

Skibob-Pionier

Aufgewachsen am Linzer Bulgariplatz, schloss er sich den Pfadfindern bei Linz-Urfahr an: „Dort habe ich das Organisieren gelernt.“ Der einstige selbstständige Kaufmann für Lüftungs- und Klimaanlagen begann als Fußballer bei Austria Tabak Linz, SV Urfahr und Rottenegg. Für den A’TSV Linz kämpfte er in der Tischtennis-Landesliga, bis er zum Skibob-Pionier wurde.