Baby wird in Israel mit Baby im Bauch geboren

Schon im späten Stadium der Schwangerschaft fiel bei Kontrollen und Ultraschalluntersuchungen auf, dass der Bauch des Mädchens vergrößert war, so die Zeitung „The Times of Israel“. Doch erst nach der natürlichen Geburt wussten die Ärzte schließlich, um was es sich genau bei der Wölbung handelte: Das Kind trug selbst ein Baby in seinem Körper.