Alle Baugründe in St. Jakob i. R. sind vergriffen

Der Wunsch, sich in St. Jakob im Rosental niederzulassen, ist vor allem bei Jungfamilien größer geworden. „Waren es vor drei Jahren noch 48 Baubewilligungen, die wir zu erledigen hatten, stehen wir heuer bereits jetzt bei 64 Neuanträgen“, erklärt Bürgermeister Guntram Perdacher. Die gestiegene Nachfrage mache sich auch bei den Grundstückspreisen bemerkbar: „Lagen die Quadratmeterpreise vor wenigen Jahren noch bei 30 bis 40 Euro, muss man heute schon an die 60 Euro hinlegen“, so Perdacher.