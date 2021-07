Kanuten Weratschnig und Oschmautz im Halbfinale

Österreichs Kanu-Elite im Wildwasser-Slalom ist bei den Olympischen Spielen in Tokio durchwegs zumindest ins Semifinale eingezogen. Nach Platz elf von Viktoria Wolffhardt am Dienstag geht es am Freitag für Felix Oschmautz ebenfalls im Kajak-Einer wie für Nadine Weratschnig schon am Donnerstag (jeweils 7 Uhr MESZ) im Canadier-Einer um den Einzug in das jeweils darauffolgende Finale der Top Ten. Weratschnig kam am Mittwoch als Vorlauf-Sechste weiter, Oschmautz als Siebenter.