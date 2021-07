Terrorprozess: Drei Schuld- und zwei Freisprüche

Steirer: „Nie an Kampfhandlungen teilgenommen“

„Ich hab damals nicht gewusst, was Kampfhandlungen bedeuten, was Krieg bedeutet“, schilderte der geständige Angeklagte. Seine ursprüngliche Bereitschaft, für den IS gegen das Assad-Regime zu kämpfen, schwand jedoch rasch, als seine Truppe von Kampfjets bombardiert wurde. „Ich hätte auch tot sein können“, sagte er am letzten Prozesstag. „Von dem Tag an war für mich klar, dass ich so schnell wie möglich rauswill.“ An Kampfhandlungen hat er nie teilgenommen. Indem er vorgab, sich in der Türkei ein Auto besorgen zu wollen, kehrte der damals 25-Jährige zunächst zu Frau und Kind in die Türkei und im Dezember 2013 nach Österreich zurück. „Ich hab einfach Angst um mein Leben gehabt“, räumte der Angeklagte ein.