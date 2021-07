„Kuh“ten Appetit!

Langeweile in der Natur? Nicht bei unseren Lesern! Am Weg zur Lanisch-Ochsenhütte in Kärnten hielt Leserreporterin Barbara R. diesen niedlichen Moment fest. Nahe der Grenze zu Salzburg, oberhalb von Katschberg, versuchte eine Kuh plötzlich das Salz von ihrem Fahrradgriff zu lecken. Wir wünschen einen guten Appetit!