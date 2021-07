Frau sprang ohne Bungee-Seil von Brücke: Tot!

Das Amaga-Viadukt nahe der Ortschaft Fredonia ist ein beliebter Ort für Extremsportler - es kommt vor, dass sich Dutzende Bungee-Springer an einem einzigen Tag von der Brücke stürzen. Auch am 18. Juli wollten etwa 100 Menschen dieses Abenteuer erleben und warteten vor dem Abgrund, bis sie an der Reihe waren.