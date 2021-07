Impfung am 30. Juli ohne Anmeldung möglich

Wie der Koordinationsstab des Landes am Montag bekanntgab, können sich am Freitag Burgenländer ab 18 Jahren - so lange der Impfstoff-Vorrat reicht - impfen lassen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Jugendliche, da die Impfung einen Besuch der Nachtgastronomie erleichtern soll.