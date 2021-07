Kahler löscht Uralt-Rekord von Steinegger aus

Reitshammer wiederum war am Samstag über 100 m Brust 30. geworden, 200 m Lagen als sein bester Bewerb steht im Aquatics Centre noch aus. In der Rückenlage lief es nicht so gut, mit 55,25 Sekunden blieb der Tiroler 1,50 Sekunden über seiner bisherigen Bestzeit. Dementsprechend zeigte er sich nach dem Rennen enttäuscht. „Ich weiß nicht genau, woran es liegt“, sagte er. Der Schwimmer verwies in dem Zusammenhang auch auf verheißungsvollere Trainingszeiten. Für ihn geht es mit 200 m Lagen ebenso über seine beste Strecke.