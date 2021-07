Nach Sturz: Hämmerle ohne Chance auf Turn-Finale

Für Elisa Hämmerle ist der Turn-Mehrkampf der Olympischen Spiele in Tokio nicht nach Wunsch verlaufen. Die Vorarlbergerin, die als einzige Österreicherin qualifiziert war, kam am Sonntag in den vier Übungen auf 48,933 Punkte. Damit war schon vor der Hälfte des Feldes klar, dass die 25-Jährige bei ihrem Olympia-Debüt das Finale der besten 24 nicht erreichen wird.