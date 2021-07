Tennis: Marach/Oswald stehen im Achtelfinale

1:19 Stunden benötigten Marach/Oswald für ihren Sieg, bei dem sie sieben Asse schlugen - eines sogar per zweitem Aufschlag - und den Gegnern bei insgesamt acht Gelegenheiten viermal das Service abnahmen. Millman/Saville schlugen in dieser Hinsicht einmal zu, und zwar zu Beginn des zweiten Satzes. „Da war die Energie ein bisschen unten nach dem gewonnenen Satz“, sagte Joachim Kretz, Betreuer von Marach/Oswald. „Aber dann haben sie sich gefangen und waren wieder sehr solide.“ Enger war der erste Durchgang, in dem es bis 5:5 mit dem Aufschlag gegangen ist. Bei einer 6:5-Führung gelang Marach aber mit einem satten Return der entscheidende Punkt zum Satzgewinn.