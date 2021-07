17 Olympia-Corona-Fälle, Basket-Team in Isolation

Das Französische Olympische Komitee teilte am Samstag mit, dass Betreuer des Basketball-Teams der Männer unter Quarantäne gestellt worden seien, weil ein Passagier an Bord des Fluges nach Japan positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Wie viele Mitarbeiter als mögliche Kontaktfälle betroffen sind, wurde nicht bekannt gegeben. Die Mitarbeiter seien seit dem 19. Juli isoliert und nicht in der Lage, mit den Athleten zu arbeiten. Alle bisherigen Tests seien negativ. Frankreichs Basketballer treffen am Sonntag (14.00 Uhr MESZ) in ihrem Auftaktspiel auf Gold-Favorit USA.