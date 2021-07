„Ich bin sicher nicht jemand, der Geld verprasst“

„Krone“: Ihr Vorgänger ist rausgebissen worden. Woher nehmen Sie die Zuversicht, dass es bei Ihnen klappt?

Schweeger: Was vorher passiert ist, kann ich nicht einschätzen. Da müssen Sie jemand anderen fragen. Meine Zuversicht kommt aus dem, was ich kann. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung im Kuratieren. Außerdem habe ich großes Vertrauen gegenüber dem Team. Auch die Künstler, die angedacht sind, sind mir vertraut. Letzten Endes habe ich alles, was ich in meinem Leben angefangen habe, zu Ende gebracht.