Umspannwerk am Südring wird generalsaniert

Das Umspannwerk am Südring in Klagenfurt wird in den nächsten drei Jahren neu gebaut. Die Kärnten Netz GmbH investiert dafür elf Millionen Euro. Der Bau findet in vier Etappen statt und soll im laufenden Betrieb erfolgen. Läuft alles nach Plan, wird die neue Anlage Ende 2023 in Betrieb gehen. Bis dahin übernimmt das alte Werk die Versorgung.