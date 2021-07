Bei Einbrecherjagd illegales Spiellokal entdeckt

Ein Opfer, bei dem der Einbrecher bereits einen Coup versucht hatte, erkannte den mutmaßlichen Täter am Mittwoch auf der Straße wieder und ging umgehend zur Polizeiinspektion, um seine Beobachtung zu schildern. Der Verdächtige habe die Flucht ergriffen und sei in der Folge in ein Haus gegangen, „in dem sich ein illegales Spiellokal befindet“, sagte Polizeisprecher Mohamed Ibrahim der APA.