Camping: „Wir fühlen uns im Freien sicher!“

Seit 47 Jahren zählen Renate und Lothar Hilge zu den Dauercampern des Campingplatzes Arneitz am Faaker See. Für ihren Urlaub nimmt das Rentner-Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen jedes Jahr rund zehn Stunden Anfahrt in Kauf. „Wir haben einige Plätze in Kärnten ausprobiert, am Faaker See gefällt es uns am besten. Hier gibt es alles, was wir brauchen: Infrastruktur, eigene Gastronomie und einen tollen See“, erzählt Lothar.