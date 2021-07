Prinz Charles fürchtete Aussprache mit Prinz Harry

Diese Entscheidung habe sogar schon konkrete Formen angenommen: Bei einem gemeinsamen Essen habe Charles mit Harry über die Vorwürfe sprechen wollen, die der 36-Jährige in den letzten Wochen in öffentlichen Auftritten - etwa in einem Podcast-Talk oder in der Doku „The Me You Can‘t See“ - gegen seinen Vater vorgebracht hatte. Auch über das Interview mit Oprah Winfrey wollte sich der Thronfolger mit Harry noch einmal aussprechen.