Stadtgalerie: Auch außen wird nun umlackiert

Graffiti sind ja bis 5. September in der Stadtgalerie zu sehen. Passend zur Finissage von „umlackiert“ soll die Fassade neu gestaltet werden. Bis 8. August können Künstler allein oder kollektiv Entwürfe einreichen. „Es herrscht künstlerische Freiheit. Man muss sich nicht auf klassische Graffiti beschränken. Einzige Vorgabe: Das Design soll thematisch der Stadtgalerie zuordenbar sein“, so Galerieleiterin Beatrix Obernosterer. Einzureichen sind die Skizzen bis 8. August per E-Mail an ausschreibung@ urban-playground.at. Die zehn besten Entwürfe werden von der Kulturabteilung, den Galeriebesuchern, auf Facebook und von den Kuratoren bewertet. Details: www.stadtgalerie.net