Alles zu den Hintergründen der Wetterextreme

Das Klima spielt verrückt und Wetterextreme häufen sich weltweit zunehmend. War es noch vor einigen Wochen ein Tornado in Tschechien, der eine Region verwüstete, ist es in den vergangenen Tagen Hochwasser, das zu schaffen macht. Wie viel Einfluss hat der Klimawandel auf den Wetter-Alltag? Wo liegen die gefährlichsten Gegenden in Österreich? Und was verbirgt sich hinter dem europäischen Ziel eine CO2-Neutralität zu erzielen. Darüber spricht Moderator Gerhard Koller mit Marc Olefs (Leiter Klimaforschung ZAMG) in Nachgefragt.