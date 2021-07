Moderne Kunst in der Markuskirche Wolfsberg

„Die Krönung ist der Dankgottesdienst nach der Renovierung unserer Altäre mit Mozarts Missa brevis in C am Sonntag um 18 Uhr“, sagt Stadtpfarrer Christoph Kranicki. An den „Offenen Tagen“ von 23. bis 25. Juli (9 bis 19 Uhr) sind jeweils ab 15 Uhr Turmführungen möglich.