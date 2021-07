„Sind vorerst mit dunkelblauem Auge davongekommen“

Keine zusätzlichen Aufbauten

Auch entlang der Donau ging man davon aus, dass die Schutzbauten für Alarmstufe 1 in Linz, Saxen, Langenstein, Mauthausen und Grein bis in die Nachtstunden, wo die Höchststände erwartet wurden, ausreichen. In Linz sollte die Donau 6,30 Meter erreichen, erst bei 6,50 Meter wären weitere Aufbauten nötig gewesen. Auch in Grein ging man von einem Donau-Höchststand von unter 10,5 Meter aus. Erst wenn der Pegel darüber hinausgegangen wäre, hätten zusätzliche Schutzbauten errichtet werden müssen.