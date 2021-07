Unwetter als Warnsignal für die Zukunft

Zwar hatten in der Nacht auf Freitag insbesondere die Feuerwehren im Bregenzerwald viel zu tun, danach blieb es aber verhältnismäßig ruhig. Mit einer Ausnahme: Aufgrund von Verklausungen ist in der Nacht auf Sonntag in Dornbirn der Gechelbach über die Ufer getreten, eine ganze Häuserzeile wurde überschwemmt - darunter auch die Talstation der Karrenseilbahn und die Fachhochschule. Die Feuerwehren hatten in der Folge zahlreiche Tiefgaragen und Keller auszupumpen.