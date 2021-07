„Ecolets“ stellt aus Schafwolle Bio-Dünger her

Die Schafwolle hat in der Industrie viele Verwendungsarten, Martin Weitschacher stellt in Dellach bei St. Veit mit seiner Firma „Ecolets“ Pellets als ökologischen Bio-Dünger daraus her. Aus der Wolle von einem Schaf wird fast ein Kilo Dünger produziert. Auch Einstreu-Pellets für Hühner und Pferde werden erzeugt.