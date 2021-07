Ein Kompass, der garantiert den Weg weist

Kompass findet die optimale Lösung

„Ob Fixkostenzuschuss, Verlustersatz oder Ausfallbonus. Durch die eingegebenen Daten berechnet das System einfach und problemlos, ob man überhaupt förderfähig ist und wenn ja, welche in Frage kommen und miteinander kombiniert werden können“, so Neubert. Der Gedanke, mit möglichst vielen Beihilfen am meisten Unterstützung und Geld zu erlangen, sei laut dem Experten nämlich ein Irrglaube. „Viele Unternehmer wissen gar nicht, dass sich manche Förderungen untereinander aufheben. Durch die Inanspruchnahme von einer bestimmten Hilfe, fällt oft eine andere weg, wobei diese aber mehr bringen würde. Und genau da hilft unser Kompass.“