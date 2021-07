Afghanistan: Reuters-Fotograf von Taliban getötet

In Afghanistan ist am Freitag ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters getötet worden. Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete indische Fotojournalist Danish Siddiqui sei bei Kämpfen zwischen Taliban-Rebellen und afghanischen Sicherheitskräften in der Provinz Kandahar nahe der pakistanischen Grenze ums Leben gekommen, berichtete Reuters unter Berufung auf einen afghanischen Militärvertreter.