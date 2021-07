Vandalen beschädigten zum zweiten Mal Marienstatue

Zwischen Montag und Dienstag kam es in Nüziders zur Beschädigung einer Marienstatue. Der unbekannte Täter schlug am Forstweg oberhalb des Hinteroferst beim Maria Brünnele - vermutlich mit einem Stein - auf den Kopf der Statue ein, wodurch diese stark beschädigt wurde. Das besonders Kuriose an dem Fall: Bereits im vergangenen Jahr wurde die von Hobbykünstler Dietmar Frei gestaltete Statue von Unbekannten demoliert. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, ist aufgefordert, sich an die Polizei zu wenden.