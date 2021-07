Sorge um Kärntens Schulen: Schließungen befürchtet

Mindestens 30 Kinder vorgesehen

Das Kärntner Schulgesetz sieht nämlich vor, dass Volksschulen an Orten zu bestehen haben, wo mindestens 30 sprengelangehörige und schulpflichtige Kinder wohnen - was in Klein St. Veit nicht zutreffe. „In so einem Fall wird die Gemeinde frühzeitig von uns auf die Schulentwicklung hingewiesen. Gemeinsam mit dem Land Kärnten, Lehrern und Eltern soll dann ein Standortekonzept entwickelt werden, um die Probleme zu lösen. Wir liefern nämlich nur die Schülerzahlen“, erklärt Stefan Primosch, stellvertretender Bildungsdirektor.