Hoher Besuch im Katzenheim Freudenau

Es ist eine Ewigkeit her, seit im Heim ein Politiker auf Besuch war. „Bruno Marek war der letzte“, erinnert sich die Präsidentin des Vereines, Gisela Fritsche. Er war Wiener Stadtchef in den 60er-Jahren. Ihre Einrichtung war bis Corona nicht auf Unterstützung angewiesen. Aber in der Pandemie suchte Fritsche erstmals um eine finanzielle Hilfe an.