Gauner verfolgten ihre Opfer bis nach Hause

In einer Bank in Urfahr legte sich am 12. Juli ein ungarisches Gauner-Duo auf die Lauer, spionierte Bankgeher aus. Bei einem Mutter-Tochter-Gespann (93 und 72 Jahre) schlugen die beiden zu. Sie verfolgten ihre Opfer von der Bank bis nach Hause, stießen die Ältere zu Boden und flüchteten mit der Handtasche samt 25.000 Euro.