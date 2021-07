Wieder Unruhe: FPÖ-Funktionäre legen zurück

Molnár war der Gegenkandidat von Alexander Petschnig beim Parteitag gewesen, die Wahl zum Vorsitzenden entschied Petschnig für sich. Danach folgte eine Reihe an Ausschlüssen und Austritten, die für Unmut in den FPÖ-Reihen sorgte. An der Basis befürchten manche, dass dies bei den Gemeinderatswahlen 2022 zum Verhängnis werden könnte.