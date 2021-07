Organmandat auch bei Verstößen gegen 3-G-Pflicht

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat eine neue Verordnung nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz erlassen, die ab Mittwoch 0 Uhr in Kraft tritt. Demnach kann die Polizei künftig bei Verstößen gegen die 3-G-Pflicht (z.B. in Lokalen) schneller vorgehen und auch Organmandate ausstellen. Das neue Strafregime gilt für in Österreich Lebende wie auch für Touristen.