Hintereggers skurril-genialer Liebesschwur

Am Sonntag wurde ÖFB-Abwehr-Ass Hinteregger zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde Sirnitz in Kärnten, flockige 280 Einwohner, ernannt. Die „Krone“ berichtete von einem „Riesen-Tamtam. Der Gastgarten vom Landgasthaus Scheiber, wo das Fest stattfand, platzte aus allen Nähten - an die 400 Fans wollten ihr Idol sehen. Der 28-Jährige, der am Platz ja immer hart wie ein Felsen ist, war extremgerührt vom Wirbel.“ Hinteregger nützte die Plattform für eine Einlage der besonderen Art. Gemeinsam mit einer Ziehharmonika-Spielerin und ein paar Eintracht-Frankfurt-Fan stimmte er in Tracht gekleidet das Eintracht-Lied an. Auf Insta präsentierte er danach das Schnipsel seinen Fans, bedankte sich und stellte mit dieser Einlage klar: Er bleibt bei der Eintracht.