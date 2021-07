Frische-Lieferant ließ Krise schnell hinter sich

Trotz des Umsatzeinbruches hielt Kröswang an seinen Bauplänen fest: Die Erweiterung der Firmenzentrale und des Logistikzentrums in Grieskirchen wurde Ende 2020 abgeschlossen, derzeit läuft der Ausbau des Lagers in Pfaffenhofen/Deutschland. Dank Kurzarbeit konnte die gesamte Belegschaft gehalten werden, seit Ende Mai ist auch diese Maßnahme Geschichte.