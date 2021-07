Kärntner saß unschuldig als Kindsmörder in U-Haft

Was Florian nicht versteht, ist, dass dieser Spezialist vor Gericht nicht als gleichwertiger Profi zugelassen wurde, wie auch Verteidiger Alexander Todor-Kostic kritisiert: „Es gibt keine Waffengleichheit. Hätte die Familie nicht so gekämpft, wäre es vielleicht anders ausgegangen.“ Warum die jungen Eltern - sie gedachten mit ihren anderen beiden Kindern vor Kurzem Antonias drittem Geburtstag mit Luftballons und Himmelswünschen - nun an die Öffentlichkeit gehen? „Um zu zeigen, dass das System so nicht passt, und um uns vom Stempel Kindsmörder zu befreien.“