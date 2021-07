Die süßen Geheimnisse von Prinzessin Charlotte

Spricht schon Spanisch

Zwar ist Charlotte sehr temperamentvoll und vertreibt sich ihre Zeit am liebsten mit verschiedenen Sportarten wie Tennis, Ballett oder Reiten, dennoch legt ihre Familie auch großen Wert auf ihre Bildung. Zunächst besuchte das royale Mäderl die Willcocks Nursery School, eine Vorschule in London. Am 5. September 2019 hatte Charlotte dann schließlich ihren ersten Schultag an der Privatschule Thomas‘ Battersea, die auch schon ihr großer Bruder besucht.