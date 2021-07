Zurück zur Natur: Urlaub am Bauernhof

Corona ist für den Tourismus mit vielen Herausforderungen verbunden. Nach einem schwierigen Jahr 2020 und der erneuten Schließung im vergangenen Herbst bis heuer am 19. Mai blickt man nun zuversichtlich in die nahe Zukunft. „Die Gäste verhielten sich anfangs zurückhaltend, Buchungen gingen nur langsam voran“, lautete die erste Bilanz. „Die steigende Durchimpfungsrate und die erneut gelockerten Auflagen stärkten das Vertrauen“, erklärt Nikolaus Berlakovich, Präsident der Landwirtschaftskammer. „Die Buchungslage für den Sommer ist bereits sehr gut“, sagt Dorothea Jagschitz, Obfrau für Urlaub am Bauernhof. Der Landesverband bäuerlicher Vermieter mit 118 Betrieben samt 1660 Betten darf auf eine vielversprechende Saison blicken. Seit Kurzem sind „Besondere Unterkünfte“ wie Kellerstöckl dabei.